Переменная облачность и до 31 градуса жары ожидаются в Москве 9 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и местами кратковременный дождь прогнозируются в Москве во вторник, 9 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 29 до 31 градуса жары, в Подмосковье – от 26 до 31 градуса.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 14 градусов, по области – до 11 градусов.

Из-за жары в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

Вода уже прогрелась до 20 градусов, что сопоставимо с температурными значениями южных курортов. По словам синоптиков, водоемы начнут стремительно прогреваться в центральной части России, поскольку в ближайшие дни температура воздуха будет на 4–6 градусов выше климатической нормы.