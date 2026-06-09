09 июня, 06:41Общество
Переменная облачность и до 31 градуса жары ожидаются в Москве 9 июня
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Переменная облачность и местами кратковременный дождь прогнозируются в Москве во вторник, 9 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 29 до 31 градуса жары, в Подмосковье – от 26 до 31 градуса.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до 14 градусов, по области – до 11 градусов.
Из-за жары в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.
Вода уже прогрелась до 20 градусов, что сопоставимо с температурными значениями южных курортов. По словам синоптиков, водоемы начнут стремительно прогреваться в центральной части России, поскольку в ближайшие дни температура воздуха будет на 4–6 градусов выше климатической нормы.
Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Москве до конца недели