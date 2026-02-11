Движение было временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение было временно закрыто на ряде улиц в центре столицы, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Проехать автомобилисты не могли по Большому Каменному мосту по направлению в центр и на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

В департаменте призывали граждан быть внимательными и планировать свой маршрут заранее. В настоящее время движение на указанных участках восстановлено.

Ранее движение временно перекрыли на участках улицы Адмирала Макарова и бокового проезда Ленинградского шоссе. Это связано с проведением строительных работ. Ограничения актуальны до 26 декабря 2026 года.

Кроме того, для проезда недоступны 1–2 полосы на участках улицы Адмирала Макарова, Никольского тупика, бокового проезда Ленинградского шоссе и местного проезда у 5-го Войковского проезда.

Также до 22 марта недоступна для движения одна полоса в районе улицы Милашенкова. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

