Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 12:59 (обновлено 11.02.2026 13:17)

Транспорт

Движение было временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение было временно закрыто на ряде улиц в центре столицы, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Проехать автомобилисты не могли по Большому Каменному мосту по направлению в центр и на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

В департаменте призывали граждан быть внимательными и планировать свой маршрут заранее. В настоящее время движение на указанных участках восстановлено.

Ранее движение временно перекрыли на участках улицы Адмирала Макарова и бокового проезда Ленинградского шоссе. Это связано с проведением строительных работ. Ограничения актуальны до 26 декабря 2026 года.

Кроме того, для проезда недоступны 1–2 полосы на участках улицы Адмирала Макарова, Никольского тупика, бокового проезда Ленинградского шоссе и местного проезда у 5-го Войковского проезда.

Также до 22 марта недоступна для движения одна полоса в районе улицы Милашенкова. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 февраля

Читайте также


транспортгород

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика