Пострадавшую при нападении в красноярской школе девочку выписали из больницы

Фото: ТАСС/Виктория Мельникова

Школьницу, которая пострадала при нападении ученицы на сверстников в школе Красноярска, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

ЧП в школе произошло 4 февраля. Сообщалось, что восьмиклассница бросила в класс горящую ткань, а также нанесла удары нескольким школьникам предметом, напоминающим молоток.

В результате нападения пострадали пять учеников. Трое детей с ожогами были госпитализированы в краевой ожоговый центр, еще двое с черепно-мозговыми травмами средней тяжести – в больницу № 20.

По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Нападавшую ученицу арестовали до апреля 2026 года.

