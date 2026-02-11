ГАИ Подмосковья приостановила регистрацию авто и выдачу прав из-за техсбоя

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Госавтоинспекция Подмосковья временно не регистрирует автомобили и не выдает водительские права из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В настоящее время специалисты работают над устранением последствий сбоя. Ведомство пообещало дополнительно уведомить граждан о возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции госуслуг в полном объеме.

Ранее произошел сбой в системе бронирования авиабилетов Leonardo. В компаниях "Аэрофлот" и "Победа" сообщали, что в связи с этим были ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление билетов. Такая же ситуация случилась и у "России", "Ямала", "Ижавиа", Smartavia, Nordwind, "Уральских авиалиний", UTair и Belavia.

Спустя время система бронирования авиабилетов Leonardo возобновила работу. В "Ростехе" рассказали, что проблемы возникли из-за внутренней технической проблемы у провайдера – компании "Сирена Трэвел".

По данным Ассоциации туроператоров России, данный сбой мог повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров. Системой Leonardo пользуются свыше 60 авиакомпаний, а в России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов.

