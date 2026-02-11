Форма поиска по сайту

11 февраля, 12:54

Экономика
Bloomberg: компания Heineken сократит штат на 6 тысяч сотрудников

Компания Heineken анонсировала увольнение до 6 тысяч сотрудников

Фото: 123RF.com/mila103

Голландская пивоваренная компания Heineken NV уволит от 5 до 6 тысяч сотрудников на всех своих предприятиях из-за снижения спроса на спиртные напитки. Об этом сообщает Bloomberg.

В общей сложности в штат компании входят примерно 87 тысяч человек, из которых 3,7 тысячи сотрудников трудятся в Нидерландах. Именно там находится штаб-квартира Heineken.

Однако, как уточнил гендиректор корпорации Дольф ван ден Бринк, который уйдет со своей должности 31 мая 2026 года, большая часть сокращений будет реализована за границей.

В компании, выпускающей такие бренды, как Tecate и Amstel, ранее сообщали об уменьшении уровня продаж пива во всем мире на 2,4%. При этом спад наблюдается не только в Европе, но и в США.

СМИ также обратило внимание, что проблемы фиксируются у транснациональной компании Anheuser-Busch InBev и датской пивоваренной корпорации Carlsberg A/S.

В 2022 году в Heineken сообщили о намерении уйти с российского рынка. В концерне заявили, что работа в России не является жизнеспособной или устойчивой в текущих условиях.

Через год компания закрыла сделку по продаже своих активов в России группе "Арнест" – крупнейшему производителю парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции.

Стоимость приобретения 100% акций составила 1 евро. Однако по договоренности покупатель должен погасить внутригрупповой долг бизнеса в России перед пивоваренной компанией на сумму 100 миллионов евро.

