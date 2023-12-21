Новый владелец российских заводов Heineken объяснил сумму сделки в 1 евро

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Президент группы "Арнест" Алексей Сагал, который купил активы голландской пивоваренной компании Heineken, раскрыл сумму сделки. Так, по договору российская сторона должна заплатить порядка 11,5–12 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство РБК.

По словам Сагала, в стоимость вошли обязательства по погашению задолженности в 100 миллионов евро российского подразделения перед головным офисом Heineken. В связи с этим цена сделки стала именно 11,5–12 миллиардов рублей, а не 1 евро за 100% акций, как до этого сообщили в голландской компании.

При этом президент "Арнеста" подчеркнул, что основные предприятия Heineken были построены около 10 лет назад, а оборудование на заводах было введено в эксплуатацию 10–15 лет назад. Он также указал на износ механизмов, который составляет более 60%.

В связи с этим Сагал отметил, что купленные у Heineken предприятия представляют собой серьезный вызов как для него самого, так и для менеджмента компании.

Ранее сообщалось, что Heineken закрыл сделку по продаже своих активов в России группе "Арнест" – крупнейшему производителю парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции. Стоимость приобретения 100% акций составила 1 евро. Однако по договоренности покупатель должен погасить внутригрупповой долг бизнеса в России перед пивоваренной компанией на сумму 100 миллионов евро.

До этого компания Heineken заявила о намерении уйти с российского рынка. В концерне сообщили, что работа в России не является жизнеспособной или устойчивой в текущих условиях.

В свою очередь, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. Кроме того, страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто употребляет спиртные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.

Врач добавила, что алкоголь разрушает клетки головного мозга, что может вызвать психические реакции. Если перестать пить спиртное, то работа мозга и состояние нервной системы улучшатся, резюмировала она.

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