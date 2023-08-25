Heineken продал свои активы в России за 1 евро

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Heineken закрыл сделку по продаже своих активов в России группе "Арнест". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Купила активы пивоваренной компании группа "Арнест" – крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции.

По информации Heineken, стоимость приобретения 100% акций составила 1 евро. Однако по договоренности покупатель должен погасить внутригрупповой долг бизнеса в России перед пивоваренной компанией на сумму 100 миллионов евро.

Как сообщили в компании, "сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 миллионов евро". В пресс-релизе отмечается, что права обратного выкупа не предусмотрены по договору.

Также добавляется, что логотипа Heineken в дальнейшем не будет, поэтому процесс по смене названия может занять несколько месяцев. В компании подчеркнули, что работники пивоварен не будут уволены после завершения сделки – группа "Арнест" предоставила гарантии занятости на ближайшие три года 1 800 сотрудникам.

В рамках сделки покупателю перейдут все оставшиеся активы Heineken в России, в том числе и семь заводов. На них в течение полугода будет прекращено производство пива под брендом Amstel. Однако группа "Арнест" на три года сохранит лицензии для нескольких региональных брендов, которые нужны для обеспечения работы компании и согласования сделки.

Ранее компания Heineken заявила о намерении уйти с российского рынка. В концерне сообщили, что работа в России не является жизнеспособной или устойчивой в текущих условиях.

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