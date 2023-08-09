Финский фестиваль отказался сотрудничать с Heineken из-за деятельности компании в РФ

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Финский музыкальный фестиваль Flow, который пройдет 11–13 августа в Хельсинки, разорвал отношения с голландской пивоваренной компанией Heineken, так как та не прекратила свою деятельность в России. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Мы пересмотрели ситуацию и пришли к выводу, что стоит прекратить сотрудничество с брендом Heineken", – заявила исполнительный директор Суви Каллио.

По ее информации, напитки бренда Heineken Silver заменят продуктами финского производителя пива Hartwall, главного партнера фестиваля.

В марте 2022 года Heineken объявил о приостановке экспорта пива и инвестиционных проектов в РФ. Планировалось, что бизнес перейдет к новому владельцу.

Однако в марте этого года компания разрешила запускать новые продукты в РФ во избежание банкротства. В апреле сообщалось, что Heineken нашел покупателя на российский бизнес.

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