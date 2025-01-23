Депутат ГД Останина призвала наказать родителей за свадьбу 8-летнего мальчика

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала наказать родителей 8-летнего мальчика из цыганской общины, у которого в Астрахани прошла свадьба с 13-летней девушкой.

"В данном случае проведением мероприятия в ресторане никто закон не нарушил. Но эта национальная традиция, когда создаются семьи из малолетних детей, тем самым дети лишаются детства, с одной стороны", – заявила она в беседе с "Лентой.ру".

Она добавила, что такие дети все еще граждане РФ и должны жить по законам страны. Однако государство никак не наказывает родителей из общины, которые воспитывают своих детей ненадлежащим образом.

"Где уполномоченный по правам ребенка, который должен незамедлительно на эту ситуацию отреагировать?" – подчеркнула Останина.

С ее слов, на подобные ситуации нельзя повлиять законодательно, так как брак между детьми был заключен не через официальные органы ЗАГС. Несмотря на это, Останина заявила, что на инцидент нужно обращать внимание, и призвала вмешаться в дело агентство по делам национальностей.

"Почему не усаживают за стол руководителей цыганских общин и не начинают спрашивать с них за то, что дети, которые живут В XXI веке в цивилизованном государстве, должны тоже иметь право на то, чтобы побыть в детстве, получить образование – дошкольное, школьное и высшее, социализироваться", – обратила внимание парламентарий.

Депутат сообщила, что в скором времени комитет обсудит ситуацию и обдумает меры по защите детей.

Между тем власти Ирака приняли закон, разрешающий детские браки, сообщали СМИ. Теперь девочки могут выходить замуж с девяти лет.

Согласно законам страны, минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет. При этом принятые поправки позволят священнослужителям принимать решение в вопросе бракосочетания, опираясь на их интерпретации исламского права.