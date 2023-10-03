В Индии арестовали свыше тысячи человек за брак с детьми

Фото: 123RF/marisafoto

Полиция Индии арестовала 1 039 человек за вступление в брак с несовершеннолетними и за организацию детских свадеб в северо-восточном штате Ассам. Об этом сообщает издание The Times of India.

Как пишет газета, аресты провели во время второй в этом году кампании по борьбе с нарушениями закона об ограничении детских браков.

Главный министр правительства штата Химанта Бисва Сарма написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) о том, что по всему штату сейчас проходит операция по аресту виновных в детских браках. Число жителей, подозреваемых во вступлении в брак с несовершеннолетними и проведении детских свадеб, может достичь в Ассаме в этом месяце 3 тысяч человек.

Также глава администрации сказал, что за последние пять лет в регионе за вступление в брак с детьми в Ассаме арестовали 3 907 человек, 3 319 из которых обвинили в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В число арестованных входили священники, проводившие религиозные обряды на детских свадьбах.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при стрельбе, которая произошла в торговом центре района Сиама в Бангкоке.

Семь человек, находившиеся в момент происшествия в здании, получили ранения и травмы.