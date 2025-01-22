AP: в Ираке разрешили девочкам выходить замуж с девяти лет

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Власти Ирака приняли закон, разрешающий детские браки. Теперь девочки могут выходить замуж с девяти лет, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Согласно законам страны, минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет. При этом принятые поправки позволят священнослужителям принимать решение в вопросе бракосочетания, опираясь на их интерпретации исламского права. Девятилетние девочки смогут выходить замуж в соответствии с джафаритской школой исламского права, говорится в материале.

Ранее полиция Индии арестовала 1 039 человек за вступление в брак с несовершеннолетними и за организацию детских свадеб в штате Ассам.

Глава штата Химанта Бисва Сарма рассказал, что за последние несколько лет в регионе за вступление в брак с детьми арестовали 3 907 человек, 3 319 из которых обвинили в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В их числе оказывались также священники, проводившие религиозные обряды на детских свадьбах.