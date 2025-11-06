Арестованы 20 участников драки в столичном ЖК "Прошкино"

Фото: vk.com/ro_ram

В Москве арестовали 20 участников массовой драки в жилом комплексе "Прокшино", сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Предварительно, конфликт возник из-за разногласий в коммерческой деятельности. Фигурантам предъявлено обвинение в хулиганстве.

Правоохранители продолжают устанавливать всех участников драки, а также обстоятельства инцидента. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате СК.

Драка, в результате которой несколько граждан обратились в правоохранительные органы, произошла 25 октября. Всего в отделение полиции доставили свыше 80 человек, на 65 из них составили административные протоколы. В отношении ряда лиц решался вопрос о выдворении с территории России.