Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст на первую леди Франции в суд

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Французская журналистка Наташа Рей, которая была осуждена за то, что назвала супругу французского президента Эммануэля Макрона Брижит мужчиной, подаст на первую леди в суд. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ее адвокат Франсуа Данглеан.

По словам юриста, жалоба, которую их сторона передаст в суд в ближайшее время, будет направлена не только против Макрон, но и против ее брата Жана-Мишеля Тронье, их адвоката и трех судей. По его мнению, последние сфабриковали судебный процесс в отношении его подзащитной.

"Мы подадим жалобу судебному следователю в Париже против тех лиц, которым удалось добиться осуждения Рэй в рамках этого мошеннического приговора, а также против судьи апелляционного суда Кана и против судьи кассационного суда", – уточнил Данглеан.

В начале февраля Рей попросила политическое убежище в России. По словам адвоката, она обратилась с этой просьбой к депутату Госдумы Петру Толстому, указав причиной юридические преследования. Также юрист рассказал, что журналистка 3 года проводила исследование, чтобы проверить биографию Макрон.

Рей опубликовала выводы своего расследования в соцсетях, после чего она стала объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде, уточнил Данглеан. Он выразил уверенность, что обвинения против журналистки сфабрикованы и состоят из ложных показаний, которые дали против нее бывшие члены семьи супруги французского лидера – Озьер.

Между тем расследование, касающееся Макрон, проводила не только Рэй. Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции была рождена мужчиной.

Журналистка утверждала, что якобы собрала доказательства того, что такого человека, как Брижит Макрон, никогда не существовало. При этом Оуэнс писала, что адвокаты семьи французского лидера преследуют ее. Но она считает, что им не удастся "заткнуть ей рот", поскольку в США, в отличие от Европы, есть свобода слова.

В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух француженок к штрафам на общую сумму в 13,5 тысячи евро за распространение клеветы на супругу президента Франции. Они заявляли, что Брижит сменила пол. Француженки должны были выплатить 8 тысяч евро за моральный ущерб самой супруге президента и еще 5 тысяч евро – ее брату Жан-Мишелю Тронье, который выступал в качестве истца.

