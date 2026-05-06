Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 18:04

Политика
Главная / Новости /

Политолог Коктыш: ЕС может стать провинцией, повторив судьбу Римской империи

Политолог заявил, что ЕС может стать провинцией, повторив судьбу Римской империи

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз может стать провинцией, повторив судьбу Римской империи. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Эксперт напомнил, что недавно в Армении прошел саммит, на котором собрались лидеры стран ЕС. В ходе мероприятия Европа четко дала понять, что будет противостоять России в любом случае, даже без участия США.

На саммите обсуждались в том числе ситуация вокруг Украины и безопасность Европы. Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с главами стран ЕС пригрозил, что может ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

По мнению политолога, саммит состоялся именно для демонстративного оскорбления России, в том числе и со стороны Великобритании. Теперь, отметил Коктыш, у Евросоюза есть два пути. Либо он все же нанесет поражение России, либо начнет постепенно распадаться, как поздняя Римская империя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военнослужащим в честь Дня взятия Бастилии заявил, что Россия несет постоянную угрозу Европе. Он подчеркнул, что на границе продолжает существовать "российская угроза", от Кавказа до Арктики. Эта угроза "подготовленная, организованная и постоянная". Макрон добавил, что страны ЕС должны быть способны ей противостоять.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика