Боксер Дрозд дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

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Российский боксер Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на сайте.

По данным организации, боксер нарушил правила 28 сентября 2014 года. Начиная с этой даты и по 9 сентября 2024 года его результаты аннулированы.

Также в сентябре прошлого года ITA отстранило его от участия в соревнованиях. Дрозд сможет вновь участвовать в них с 8 сентября 2028 года.

За день до нарушения правил Дрозд забрал титул чемпиона мира WBC у польского спортсмена Кшиштофа Влодарчика. О завершении карьеры россиянин заявил в 2017 году.

Ранее на такой же срок был дисквалифицирован боксер Александр Поветкин. Организация уточнила, что Поветкин отстранен от международных соревнований за использование запрещенного вещества, которое было обнаружено в пробах теста из столичной лаборатории.

Срок дисквалификации спортсмена начинается 21 октября 2024 года. Поветкину вновь можно будет выступать на соревнованиях с 20 октября 2028 года.