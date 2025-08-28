28 августа, 10:26Шоу-бизнес
Блогер Маркарян обжаловал арест по делу об оскорблении памяти защитников Отечества
Фото: ТАСС/Суды общей юрисдикции города Москвы
Блогер Арсен Маркарян, которого обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества, обжаловал свое заключение под стражу, сообщает ТАСС, ссылаясь на Таганский суд Москвы, избравший меру пресечения.
Как уточнили в инстанции, апелляционная жалоба касалась именно ареста. Мосгорсуд планирует рассмотреть ее в ближайшее время.
Маркаряна задержали в Московском регионе 23 августа. Следствие установило, что блогер опубликовал кадры с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества не позже 25 февраля 2025 года.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела Маркаряна намеревались проверить на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти.
25 августа блогера арестовали на 17 суток по делу о реабилитации нацизма. Маркарян не признал вину, заявив, что не узнает себя на видео. Также он уточнил, что не создавал и не администрировал канал, не записывал и никому не отправлял соответствующие кадры.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
