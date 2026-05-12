12 мая, 15:51

В парке "Остров мечты" откроют горку высотой с 17-этажный дом

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

В московском парке развлечений "Остров мечты" собрали скоростную горку, чья высота сравнима с 17-этажным домом. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Отмечается, что этот аттракцион станет самым масштабным на уличной части парка. Несущие конструкции, колонны и трек горки доставляли на место при помощи 60 грузовых машин.

Инженеры начали работать над строительством аттракциона в конце января. Монтаж основных конструкций проходил на протяжении четырех месяцев. Для монтажа самой высокой точки горки специалисты задействовали подъемный кран.

"Монтаж начался с установки колонн, как одиночных, так и многосоставных. Сначала – предварительная крупноузловая сборка, потом – стыковка на высоте. Далее приступили к установке рельс катальной горы. Здесь требовалась высокая точность", – указал техдиректор парка Глеб Пауль.

По его словам, аттракцион имеет современную электромагнитную систему линейных синхронных двигателей (LSM), которую установили на главную вертикальную секцию подъема.

В октябре прошлого года в "Острове мечты" также стартовал монтаж вращающейся башни падения "Воздушная вертикаль" высотой 68 метров. Аттракцион станет одним из флагманских в парке. С его верхней точки можно будет увидеть башни "Москва-Сити" и колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Главное

