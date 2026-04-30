30 апреля, 11:27

Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости заявила, что продолжит судиться за свою пенсию.

В октябре 2024 года в Мещанском суде сообщили, что не стали рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. Артистка указывала на то, что подала иск о назначении пенсии, поскольку ее стаж солистки балета в два раза превышает тот, с которого положена пенсия. Несмотря на это, ее экс-работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку".

По словам Волочковой, она не может получать пенсию в "любимой родной стране", которой продолжает служить.

"Театр забрал у меня стаж. Конечно, мой адвокат сейчас занимается этим вопросом, ей удалось очень многое сделать, она – профессионал. Добрые люди, у меня стаж не 15, а 30 лет", – подчеркнула балерина.

Она также добавила, что судится не ради денег, а ради того, чтобы "торжествовала справедливость". Балерина подчеркнула, что люди любят ее за то, что она умеет защищать интересы тех, кому сложнее отстаивать справедливость, поскольку у них нет масштаба имени.

"Сколько я танцевала! Это же мое здоровье, мои ноги", – посетовала артистка.

Ранее Волочкова заявила, что обязана жизнью народному артисту России, певцу Николаю Баскову за материальную и моральную поддержку в разные периоды жизни, в том числе во время операций.

Комментируя отношения с Басковым, Волочкова рассказала, что у них до сих пор сохранились чувства. Артистка подчеркнула, что ощущает с ним неразрывную связь на протяжении всех 25 лет общения.

