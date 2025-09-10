Личность художника Бэнкси могут раскрыть из-за граффити на здании суда

Граффити британского анонимного художника Бэнкси появилось на здании Королевского суда в Лондоне. Полиция обвинила его в повреждении объекта архитектурного наследия, из-за чего ему грозит разоблачение. Подробности – в материале Москвы 24.

Раскроют личность?

Новая работа Бэнкси появилась на стене здания Королевского суда в Лондоне утром 8 сентября. На граффити изображен судья в мантии и парике, который избивает молотком лежащего на земле протестующего. Работа не имеет прямой отсылки к конкретному поводу, однако появилась спустя несколько дней после массовых задержаний на пропалестинских митингах, писали СМИ.

В первый же день рисунок закрыли пластиковыми листами и обнесли металлическим ограждением. Затем граффити, судя по опубликованным снимкам в Сети, уже стерли, но силуэт остался заметен.

По данным Daily Mail, полиция Лондона может обвинить Бэнкси в повреждении объекта архитектурного наследия 1-й категории. По британским законам максимальное наказание, которое может грозить художнику, – 10 лет тюрьмы, если сумма ущерба составит более 5 тысяч фунтов. За меньший урон обвиняемому грозит штраф в 2,5 тысячи фунтов или 3 месяца заключения.

Если дело примет серьезный оборот, художнику придется появиться в суде и раскрыть свою личность, которую он прятал около 25 лет. Однако, по мнению генерального директора Музейно-выставочного центра "Росизо", публициста Ивана Лыкошина, Бэнкси не прочь это сделать. В интервью ТАСС эксперт высказал мнение, что автор граффити намеренно пошел на этот шаг, потому что планирует отказаться от анонимности в условиях ограничений свободы слова в Великобритании.





Иван Лыкошин генеральный директор Музейно-выставочного центра "Росизо" Анонимность Бэнкси – это скорее маркетинговая стратегия, чем реальный факт. Бэнкси – один из самых дорогих авторов, и очевидно, что даже на уровне финансовых транзакций его личность давно установлена. В свете беспрецедентных ограничений свободы слова в Великобритании мы, скорее, имеем дело с добровольным и изящным, но совершенно осмысленным отказом от стратегии анонимности, буквально невозможной в условиях тотального контроля, реализованного британскими властями.

Лыкошин отметил, что, даже если личность художника станет известна, на стоимости его работ это не скажется.

Инкогнито

Картины Бэнкси появляются по всему миру с 1990-х годов. Существует множество теорий о его личности. По одной из них, он родился в 1974 году в английском Бристоле. Некоторые считают, что его имя может быть Роберт Бэнкс, в то время как другие предполагают, что его зовут Робин Ганнингем.

Кто-то думает, что Бэнкси – это Роберт Дель Ная, один из основателей музыкальной группы Massive Attack. Еще есть мнение, согласно которому автором скандальных граффити является Джейми Хьюлетт, создатель группы Gorillaz. Также высказывалась версия, что под псевдонимом может скрываться швейцарский художник Мэтр де Кассон, однако сам он это отрицал.

Месторасположение некоторых работ Бэнкси предпочитает скрывать, показывая лишь рисунок в социальной сети. Например, одной из таких картин стал маяк, изображенный на бежевой стене с фразой: "Я хочу быть тем, что вы видите во мне".

Граффити автора давно перестали быть просто уличным искусством: картины Бэнкси становятся высказываниями, которые отражают его отношение к культуре потребления, военным конфликтам и социальным проблемам.

"Человек, швыряющий цветы" (2003)



Это граффити было создано Бэнкси по пути к Вифлеему из Бейт-Сахура в Палестине. На нем местный житель в маске бросает в невидимого врага не камень, а цветы, таким образом реагируя на палестино-израильский конфликт. Считается, что художник своим рисунком выразил надежду, что однажды люди будут выяснять отношения более дипломатичными способами. Граффити настолько полюбилось людям по всему миру, что с этим принтом стали выпускать футболки, чехлы для телефонов и многое другое.

"Напалм" (2004)



На этом граффити изображены знаковые символы американской культуры – Рональд МакДоналд и Микки Маус, которые держат за руки плачущую обнаженную девочку. Ее образ был заимствован из снимка Ника Утома "Напалм", который был сделан во время войны во Вьетнаме 8 июня 1972 года.

На фотографии 9-летняя девочка вместе с братом и другими детьми бежит из своего дома в районе Тран Бан после разрушительной бомбардировки. Дети стремятся к дороге, ведущей из Сайгона к границе с Камбоджей, где также бушевала гражданская война и территории подвергались постоянным атакам ВВС США. Работа Бэнкси критикует общество потребления и военные конфликты.

Граффити в Палестине (2005)



В 2005 году Бэнкси расписал стену, разделяющую Палестину и Израиль у западной границы реки Иордан. Известно, что во время работы над граффити он находился под прицелом израильских солдат. После этой акции Бэнкси стал восприниматься как художник с миссией.

Одна из картин появилась на многометровом бетонном барьере между государствами. На ней изображен ребенок, выглядывающий через разрушенную стену, за его спиной голубое и мирное небо. Художник таким образом выразил свою реакцию на события того времени.

"Голый человек" (2006)



Это граффити было нанесено на стену венерологической клиники на Парк-стрит в центре Бристоля. На картине изображен голый любовник, свисающий с подоконника, в то время как ревнивый муж выглядывает из окна, за его плечами – жена в нижнем белье.

Городские власти решили сохранить это произведение и даже оплатили его восстановление после того, как вандалы расстреляли его из пейнтбольного ружья. С тех пор власти начали воспринимать граффити как искусство.

