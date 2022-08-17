Зампред правительства Ленобласти задержан по подозрению в получении взятки – СМИ

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Сотрудники правоохранительных органов в ночь с 16 на 17 августа задержали заместителя председателя правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина по делу о взятке при дорожном строительстве, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, обыски прошли по месту жительства Харлашкина, а также в офисах и местах проживания сотрудников коммерческих компаний, имеющих отношение к расследованию.

По данным источников СМИ, для проведения следственных действий чиновника сопроводили в Москву.

В пресс-службе администрации губернатора и правительства Ленинградской области сообщили об отсутствии зампреда на рабочем месте. В то же время источник в администрации региона рассказал, что Харлашкин дает показания в качестве свидетеля по делу о "Метрострое". Он уточнил, что правоохранители подозревают нецелевое расходование кредитных средств на выплату зарплат.

Сергей Харлашкин занимал пост исполняющего обязанности директора ОАО "Метрострой" с декабря 2019 года, с февраля по август 2020 года руководил компанией.

В 2019 году суд в Петербурге арестовал главу местного "Метростроя". Николай Александров обвиняется в хищениях на 178 миллионов рублей. По версии следствия, он заключил фиктивный договор на поставку материалов для строительства фрунзенского радиуса питерской подземки.

Адвокаты пытались доказать, что если Александрова не будет на рабочем месте, то "Метрострой" тут же обанкротится, но суд в это не поверил.