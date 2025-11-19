Суд вновь оштрафовал певицу Монеточку за нарушение деятельности иноагента

Фото: Москва 24/Юлия Иванко (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Басманный районный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушения порядка деятельности иностранного агента. Об этом со ссылкой на инстанцию пишет ТАСС.

Ранее суд заочно арестовал Монеточку по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Исполнительница дважды за год привлекалась к административной ответственности. Несмотря на это, Монеточка продолжала распространять в одной из соцсетей материалы без соответствующей пометки.

Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов в январе 2023 года. По данным ведомства, певица получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств для Украины и высказывалась против спецоперации.

После Монеточка отменила все концерты в России. В мае 2023 года на певицу составили протокол из-за отсутствия маркировки о статусе иноагента в публикациях в Сети. Через месяц суд в Москве выписал исполнительнице штраф в размере 30 тысяч рублей за материал на YouTube-канале, который не содержал необходимых указаний.