Суд в Петербурге вновь арестовал на 13 суток уличную певицу Логинову

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Смольнинский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на 13 суток уличную певицу Диану Логинову, которая ранее исполняла в публичном месте песни иноагентов. Об этом ТАСС рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Исполнительница признана виновной в организации массового скопления людей в публичном месте, в результате чего был нарушен общественный порядок. По аналогичной статье был вновь арестован на 13 суток гитарист Логиновой Александр Орлов.

До этого суд Санкт-Петербурга арестовывал Логинову на такой же срок 16 октября. Было установлено, что вечером 11-го числа она пела песни иноагентов у вестибюля станции метрополитена "Восстания-2". Тогда на ее несогласованное выступление пришли не менее 70 человек.

После этого, по данным СМИ, 18-летнюю студентку музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова задержали и отвезли в отдел полиции. В материалах суда было указано, что Логинова, собрав толпу слушателей, создала препятствие для движения пешеходов к метро и нарушила общественный порядок. Сама певица все отрицала.

Также Логинова была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Выяснилось, что 26 сентября певица со своей группой исполнила на Сенной площади песню Монеточки (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) "Ты солдат".

Суд признал, что исполнение данной композиции в публичном месте было "направлено на формирование негативного отношения к госинститутам России, в том числе вооруженным силам". Также было указано на публичную антивоенную позицию автора песни и выступления Монеточки за границей.

