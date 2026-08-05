Заочно осужденного блогера Гасанова обязали выплатить штраф в 1 миллион рублей

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Гусейну Гасанову по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. Защита инфлюенсера не согласна с мерой пресечения и заявила о намерении обжаловать решение. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы просили оправдать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gusein.gasanov

Блогера Гусейна Гасанова признали виновным в отмывании денег и заочно приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Помимо этого, инфлюенсеру запрещено администрировать сайты в течение 2 лет. Купленное Гасановым нежилое помещение в 1-м Красногвардейском проезде Москвы было обращено в доход государства. При этом обвинение запросило более суровое наказание: 6 лет лишения свободы и штраф в размере 155,6 миллиона рублей.

Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, который находится в розыске. Защита блогера заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокат Михаил Юсупов признался, что вердикт оказался неожиданным.





Михаил Юсупов адвокат Мы просили оправдать либо вернуть дело прокурору, наверное, и рассчитывали на такое решение, но, к сожалению, суд нас не услышал. Будем обжаловать. Обязательно.

Суд заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к 4 годам колонии

При этом адвокат блогера Дмитрий Козяйкин добавил, что его подзащитный скучает по родине и хотел бы жить и работать в России.

"Это все-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально 1,5 года он не живет здесь. Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность", – сказал адвокат, отметив, что пока возвращению его клиента препятствуют "определенные события".

Уголовное дело

По версии следствия, в период с 2019-го по 2021 год Гусейн Гасанов зарабатывал в качестве индивидуального предпринимателя и не уплатил налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. Чтобы легализовать денежные средства, он оформил договор купли-продажи недвижимости на 1-м Красногвардейском проезде на сумму свыше 68 миллионов рублей. При этом Гасанов не признал вину.

Инфлюенсеру заочно предъявили обвинение по статье "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Гусейн был заочно арестован и объявлен в международный розыск в мае 2025-го. Адвокаты звезды соцсетей пытались оспорить решение, однако Мосгорсуд оставил его в силе. В ноябре Гасанова объявили в розыск повторно. При этом блогер покинул страну еще в феврале прошлого года.

Гасанов стал известен в Сети в 2010-х: тогда он публиковал короткие юмористические видео. Поначалу он сам писал сценарии и снимал контент, но впоследствии набрал команду и стал делать более профессиональные ролики. Его аудитория в одной из соцсетей достигла 31 миллиона подписчиков.

Также популярность инфлюенсеру принес курс личностного роста, который он запустил в 2021-м. На нем Гасанов обещал кардинально изменить мышление и научить думать, как миллионер.