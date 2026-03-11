Форма поиска по сайту

11 марта, 19:21

Общество
Эксперт Линькова: цена на иноязычных нянь в Москве начинается от 8 тыс руб

О чем речь: сколько стоят услуги иноязычной няни в Москве

Москвичка пожаловалась в соцсетях на высокую стоимость услуг англоговорящей няни – 50 тысяч рублей в сутки. Эксперты рынка пояснили, что языковой персонал действительно стоит недешево, но найти специалиста под любой бюджет все же реально. Чем обусловлены такие цены и нужен ли вообще ребенку такой сервис, разбиралась Москва 24.

Вопрос квалификации

Фото: depositphotos/DmytroBandakBO

В соцсетях распространилось видео, в котором москвичка рассказала о стоимости услуг англоязычной няни. По ее словам, агентство по подбору такого персонала выставило ей ценник в 50 тысяч рублей в день.

"Честно, я была уверена, что меня в Москве не удивишь ценами, здесь найдется все на любой карман до бесконечности. Но тут даже я не ожидала <...> Не припомню, что меня в последний раз настолько шокировало. Ну то есть... 50 тысяч в сутки, серьезно?" – поделилась блогер в подписи к своему ролику.

Однако такой персонал никогда не был дешевым, особенно если это носители языка из стран Евросоюза, Великобритании и США, рассказала Москве 24 вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Наталия Линькова.

"Персонал из Азии ниже по стоимости, при этом он часто с хорошим английским, что особенно актуально для детей раннего возраста. Когда есть задача развить билингвальность и натренировать нейронные связи, не так важно произношение, как умение переключаться между языками", – пояснила она.

Персонал с хорошим английским в Москве и Санкт-Петербурге можно найти, цены начинаются от 15–20 тысяч в сутки. Если нет необходимости в специальном психолого-педагогическом или медицинском образовании, есть вариант с девушками-филиппинками за 8 тысяч в день. Персонал со специальным образованием, сертифицированные гувернантки с подтвержденной квалификацией стоят намного дороже.
Наталия Линькова
вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала

По словам Линьковой, сейчас в Москве высокий спрос на нянь с китайским языком.

"Их ставки начинаются от 10 тысяч в сутки без специального образования и от 20 тысяч – с образованием и сертификацией (в услугу в обоих случаях включены уход и общение). Кстати, китайские няни часто неплохо говорят и на английском. Это все относится к премиальному сегменту", – добавила эксперт.

По словам специалиста, зачастую, если просто нужен хороший английский, родители нанимают для детей российских нянь с лингвистическим образованием. При этом у них ставки не ниже. Если есть запрос на обучению языку и нет больших финансовых возможностей, родители обращаются к студентам лингвистических вузов или тем, кто недавно вышел на пенсию и имеет образование в области иностранных языков, объяснила Линькова.

"Если говорить про почасовую занятость (3–4 часа в день 2–3 раза в неделю) – от 1 тысячи рублей в час. Если вахта, когда оплата за сутки, – от 8 тысяч рублей. Кандидаты с опытом, дополнительным образованием, кто постоянно растет в профессии, – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей в сутки. При этом полный день с проживанием или без – от 120 тысяч рублей в месяц. Можно найти и дешевле, если у человека мало опыта или он слишком молодой или, наоборот, пожилой", – добавила Линькова.

В то же время, по словам эксперта, существуют агентства, которые намеренно "раскачивают рынок" и накручивают стоимость за неквалифицированный, непроверенный, несертифицированный персонал.

"Там собеседования проводятся в основном по телефону или интернету, и проверка на уровне "показалась хорошей женщиной". Оплата их услуг равна стоимости зарплаты няни в месяц или проценту от зарплаты. Они часто накручивают рыночные цены, внушая няням, что они столько стоят, и родителям, что других цен у хороших кандидатов нет. А у хороших как раз и есть другие цены, не такие заоблачные", – подчеркнула специалист.

Настоящие профессионалы могут обосновать свою стоимость, подтвердив документально благонадежность, ментальное здоровье и квалификацию. Но недобросовестным агентствам, имея хороший скилл в продажах, выгоднее предоставить посредственный персонал за большие деньги, добавила Линькова.

По ее словам, еще один момент, про который часто забывают родители при выборе иностранной няни, – основание ее пребывания в России.

Патент на ввоз рабочей силы из-за рубежа есть лишь у небольшого числа агентств. Кстати, цены на нянь у них ниже, чем озвучили девушке с видео. Многие же "продают" семьям вместе с няней (которую, кстати, невозможно проверить даже на криминальное прошлое) еще и возможные проблемы с наймом нелегала.
Наталия Линькова
вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала

Таким образом, существуют риски депортации работника, из-за чего клиенты потеряют деньги и время, добавила Линькова.

Есть ли необходимость?

Фото: depositphotos/oksun70

Формирование речи у ребенка – процесс длительный, и языковые конструкции усваиваются вплоть до 16 лет. Однако, как отметила нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская в беседе с Москвой 24, основы закладываются гораздо раньше.

"С точки зрения нейропсихологии оптимальные сроки и форма обучения иностранному языку зависят от возраста и индивидуальных особенностей развития. До 3 лет наиболее эффективна языковая среда, встроенная в повседневную жизнь. Мозг малыша усваивает язык не как учебную дисциплину, а через естественное общение", – подчеркнула она.

Раннее знакомство даже с двумя языками не считается вредным и само по себе не вызывает задержки речи, если родители уделяют достаточно внимания родному языку: читают сказки, разговаривают, создают насыщенную речевую среду. В этом возрасте идеальна няня-носитель, которая общается с ребенком в быту, через игру и эмоции, формируя правильное произношение и интонацию без ощущения, что "меня учат".
Нина Петровская
нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека

По словам эксперта, в возрасте от 3 до 6 лет язык по-прежнему хорошо усваивается через игру, песни и живое общение. Однако важно не перегружать ребенка требованиями "говори правильно" – это может создать излишнее напряжение.

"Исправления в этом возрасте не нужны: достаточно, чтобы ребенок слышал грамотную речь. Няня-носитель остается эффективнее классического репетитора, поскольку обучение происходит мягко и естественно. При этом с 6–7 лет можно подключать репетитора, который целенаправленно занимается структурой языка: учит читать, писать, объясняет грамматику и расширяет словарный запас. В этом возрасте необходима система", – пояснила нейропсихолог.

Также важно понимать разницу между ролями: няня создает среду, где ребенок "живет" в языке, а репетитор нацелен на измеримый учебный результат.

"Особенно чувствительны к раннему живому контакту языки с непривычной фонетикой, например китайский. Для формирования речевых структур, отвечающих за восприятие тонов, регулярное общение с носителем в быту дает гораздо больший эффект, чем редкие занятия", – отметила специалист.

Если у ребенка есть особенности развития (задержка речи, трудности внимания, гиперактивность, повышенная истощаемость), вводить второй язык нужно очень бережно, в тесной связке со специалистами. Главное – не в ущерб развитию родной речи, которая нужна для учебы в школе.
Нина Петровская
нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека

Ключевые факторы успешного овладения языком в любом возрасте – качество эмоционального контакта, регулярность и ощущение безопасности (когда ребенок чувствует себя спокойно), заключила Петровская.

Зудакова Татьяна

обществодетиистории

