Мошенники начали рассылать москвичам электронные письма с досудебными претензиями

Мошенники начали рассылать москвичам электронные письма с якобы досудебными претензиями. О новой схеме рассказали в МВД.

Под видом сотрудников аналитического отдела, юридической службы или отдела мониторинга аферисты предлагают перейти на вредоносный сайт или открыть опасный файл, чтобы ознакомиться с материалами дела. К письмам могут прилагать документы о взысканиях, причем без указания нарушений.

Цель – напугать человека возможными последствиями и заставить перевести деньги. Правоохранители советуют не переходить по ссылкам и QR-кодам из таких писем, не открывать подозрительные файлы, не сообщать незнакомцам персональные данные и коды из СМС.

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