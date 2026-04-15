Бывший полковник МВД Захарченко добивается отправки на СВО через суд

Фото: ТАСС/Пресненский суд

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за коррупцию, обратился в суд с иском к Министерству обороны, оспаривая бездействие ведомства в вопросе заключения с ним военного контракта для участия в специальной военной операции. Об этом в интервью РИА Новости заявил его адвокат Олег Середа.

По словам защитника, процедура отбора на военную службу в отношении его доверителя фактически не ведется, а личное дело не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания.

Адвокат подчеркнул, что Захарченко, имеющий звание офицера запаса после обучения на военной кафедре и обладающий боевым опытом, придерживается патриотической позиции и изъявляет готовность служить в зоне боевых действий даже в должности рядового.

Отмечается, что рассмотрение иска бывшего полковника к министерству обороны РФ по существу назначено в одном из московских судов на 27 апреля.

Захарченко арестовали в 2016-м, а через 3 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере примерно 118 миллионов рублей. Суд признал его виновным в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию.

По версии следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство. По этому эпизоду экс-полковника оправдали. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Кроме того, он предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о возможных обысках.

После вынесения приговора Захарченко лишился звания полковника полиции и государственных наград. Помимо этого, имущество экс-полковника, его родных и знакомых на сумму порядка 9 миллиардов рублей по решению суда было обращено в доход государства.

В том же году Мосгорсуд уменьшил на полгода приговор Захарченко. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным данное решение. Однако в 2020-м ему было предъявлено новое обвинение – получение взятки приблизительно на 1,5 миллиарда рублей от организованной преступной группы в лице владельцев группы компаний "1520" в период с 2007 по 2016 год.

В 2022 году суд ужесточил наказание Захарченко: срок увеличили до 16 лет колонии, а штраф – до 500 миллионов рублей. Защита обжаловала это решение, но Мосгорсуд оставил без изменений вердикт.

В августе 2024 года стало известно, что экс-полковник попросил отправить его в зону СВО. При этом заявление он подал в 2023 году. Как отмечала его адвокат Валерия Туникова, официального отказа нет, но контракт с ним до сих пор не заключают.

В связи с этим Захарченко обращался с письмом к президенту РФ. В нем он сообщал, что имеет боевой опыт в Чечне, три высших образования, большой опыт работы на оперативных должностях, а также руководства подразделениями в центральном аппарате МВД России.

Захарченко заявлял, что не оставит попыток "быть полезным своей стране и предложить свою кандидатуру на любую позицию в зоне боевых действий". В 2026-м экс-полковник МВД РФ обратился в суд с иском к Минобороны, оспаривая бездействие ведомства в вопросе заключения с ним военного контракта для участия в спецоперации.

