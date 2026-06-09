"Мосбилет" рассказал, как бездомные животные становятся артистами Театра кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Будущих хвостатых артистов Театра кошек, созданного народным артистом РСФСР Юрием Куклачевым, забирают из приютов и с улиц, а также принимают в дар от заводчиков. Кроме того, знаменитостями становятся котята, которые рождаются в самом театре. Они уже с трех месяцев проходят "актерские курсы", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Театр кошек Куклачева обрел известность далеко за пределами России. В его штате – свыше 200 пушистых артистов, поражающих зрителей трюками. Многие из них в прошлом были обычными уличными котами.

В театре, подведомственном столичному департаменту культуры, животные повсюду. Они встречают посетителей у входа в виде бронзовых статуй, изображены на дверных ручках, фотографиях и картинах, украшающих стены, а стеклянные витрины наполнены миниатюрными статуэткам.

Декоративные изделия из дерева, стекла, керамики и металла также посвящены пушистым артистам, их образы можно заметить даже на тканях. В специальных домиках-апартаментах живут десятки котов разных окрасов – рыжие, черно-белые, трехцветные, полосатые и пятнистые. У каждого питомца есть не только кличка, но и сценический псевдоним, который порой передается из поколения в поколение.

Сын знаменитого дрессировщика, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев отметил, что, помимо основной творческой группы, в театре живут и пенсионеры, уже не выступающие на сцене, и котята, которые еще не начали карьеру. У всех животных свой характер, поэтому иногда между ними случаются небольшие разборки, но серьезных конфликтов удается избежать благодаря грамотному расселению.

Обучение в театре начинается с игры, слово "дрессура" в театре не используют. При этом каждое животное осваивает уникальный навык, который затем демонстрирует на сцене.

"Моя задача – узнать тип характера и поведения кошки, завоевать ее доверие. И только после этого животное начнет открываться и показывать свои возможности, которые потом ложатся в основу того или иного трюка в спектакле", – добавил Куклачев.

По его словам, спокойные кошки, вроде Фимы, Нюши и Авроры, выполняют роль "пушистой декорации", а Манон умеет кататься на велосипеде. Кто-то прыгает и бегает по сцене, а кто-то демонстрирует баланс.

"Обычная ниточка с привязанным на конце кусочком шерсти или меха лучше раскроет способности будущего артиста, чем дрессировка, ведь кошка по природе своей – охотник, и так проявляет свои качества", – подчеркнул он.

Особенно сложно приучить кошку выступать на ярко освещенной сцене перед многочисленной публикой, указал дрессировщик. Для адаптации требуются доверительные отношения и регулярные репетиции, а в качестве поощрения питомцы получают ласку и угощения.

Нередко кошки сами влияют на постановку. К примеру, номер "Кот и повар" появился после того, как Юрий Куклачев обнаружил кошку, спящую в кастрюле.

Карьера хвостатых артистов в театре обычно завершается к 15 годам, но труппа постоянно пополняется новыми участниками. Однажды во время гастролей в Обнинске к коллективу прибился кот с травмированной лапой – его вылечили и оставили в театре, поделился дрессировщик. Спустя всего две недели Обик уже выступал на сцене как прирожденный артист. А кот Маршал просто запрыгнул Куклачеву-младшему на плечо в приюте, куда тот привез корм.

"А знаменитого Бегемота, который снимался в сериале "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко, мы искали по всей стране и нашли на вахте театра в Нижневартовске. Видимо, он уже тогда предчувствовал свою творческую судьбу. В 2025-м нам привезли трех кошек с линии фронта. Они были в очень плохом состоянии, но спустя год реабилитации вовсю выступают на сцене", – добавил он.

Дрессировщик считает, что научить кошку трюкам можно и дома, главное – превратить обучение в увлекательную игру. Например, с помощью игрушки на ниточке или "удочке" можно научить питомца перепрыгивать между стульями или прыгать через обруч, а если переставлять ноги в определенном ритме, когда кошка трется о них, ее получится обучить "змейке".

Приобрести билеты в Театр кошек Куклачева без наценок и комиссии можно через сервис "Мосбилет".

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