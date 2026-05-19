19 мая, 19:37

Мэр Москвы

Собянин: Москва – центр высокотехнологичной промышленности

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва – это центр высокотехнологичной промышленности, заявил Сергей Собянин на пленарном заседании регионального отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".

"Москва по-прежнему является локомотивом экономики России. И, если это была больше экономика услуг, мы с вами приняли на том предвыборном съезде нашем решение о том, что Москва будет и локомотивом развития самой высокотехнологичной промышленности нашей страны. И мы за 5 лет реализовали эту программу", – отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что рост производства обрабатывающих отраслей за это время увеличился в 3,4 раза. В настоящее время порядка 800 тысяч людей работают в высокотехнологичной промышленности столицы.

Ранее Собянин указал, что московские предприятия вносят существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета РФ. В городе развиваются разные направления, в том числе медицина и фармацевтика, машиностроение и электроника. Большинство технологий разрабатываются в особой экономической зоне "Технополис "Москва", где работают свыше 240 компаний.

