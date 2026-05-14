Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 15:41

Политика

Песков заявил, что Путин встретится с Лантратовой, когда позволит время

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет встречу с новым уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой, когда позволит график, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что, несмотря на смену омбудсмена в РФ, Россия и Украина продолжают работу по подготовке нового обмена пленными. В частности, идет согласование списков.

"Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро", – отметил Песков.

На пленарном заседании нижней палаты парламента было принято решение назначить Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Она сменила на посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле.

По закону омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. Кандидатов на должность могут предлагать президент, Совет Федерации, а также сами депутаты и фракции нижней палаты.

Лантратова работала в Госдуме с 2021 года, а также возглавляла комитет по развитию гражданского общества. До прихода в парламент она занималась правозащитной деятельностью, работала в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика