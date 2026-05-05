05 мая, 22:28

Происшествия

Рэпер Navai после ДТП в Москве заявил, что Ferrari ему не принадлежит

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Рэпер Navai заявил, что спорткар Ferrari, за рулем которого он был во время ДТП в Москве, не принадлежит ему. Его слова передает РИА Новости.

Артист утверждает, что машина была арендована. В свою очередь, как сообщили агентству источники в полиции, автомобиль еще не стоял на учете.

Помимо этого, источник из окружения артиста подтвердил СМИ, что за рулем находился Navai, а рядом с ним был его друг.

Артист попал в аварию на своем спорткаре Ferrari вечером 5 мая. ДТП произошло на Зубовском бульваре. Машину исполнителя развернуло, после чего транспортное средство подлетело и врезалось в столб и тротуар.

Очевидцы рассказали, что после случившегося музыкант переоделся и попытался скрыться от свидетелей в черной машине Toyota Camry, оставаясь неподалеку от места происшествия.

Сотрудники ГИБДД, которые прибыли по адресу ДТП, уточнили, что в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Сам рэпер заявил, что причиной аварии стали плохие гоночные колеса. Он уточнил, что ехал не быстро, скорость авто составляла около 45–50 километров в час.

Также Navai прокомментировал отсутствие номеров на автомобиле. По его словам, это связано с тем, что он только недавно стал его владельцем. Однако за это нарушение ПДД ему грозит лишение водительских прав. Кроме того, в суд будет направлено обращение по поводу возмещения ущерба из-за повреждения городской инфраструктуры.

происшествияшоу-бизнесДТПгород

