08:40

Желтый уровень опасности объявлен из-за ветра в Московском регионе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области в связи с усилением ветра. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 21:00 понедельника, 25 мая, по 21:00 вторника, 26-го числа. В этот период порывы северо-западного ветра в регионе могут достигнуть 15–17 метров в секунду.

С началом текущей недели в столичный регион пришла новая волна похолодания. В частности, в понедельник погода будет обусловлена атмосферным фронтом, связанным с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра.

Температура воздуха в этот день будет варьироваться от 18 до 20 градусов в мегаполисе и в пределах 16–21 градуса – в области. При этом предстоящие ночные показатели не превысят 8 градусов в городе и не будут выше 10 в Подмосковье.

Конец мая в Москве будет прохладным и дождливым

