Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 09:11

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Белгородской области с участием "живой бомбы"

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики предотвратили теракт в Белгородской области, который планировала местная жительница, завербованная украинскими спецслужбами. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, белгородчанка стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее перевести крупную сумму на якобы безопасный счет. Затем с ней связались неизвестные лица, выдавшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных средств убедили участвовать в операции по задержанию преступников.

Согласно плану куратора, женщина должна была извлечь из тайника взрывное устройство, привести его в общественное место и активировать. Это привело бы к ее гибели и значительным жертвам среди мирных граждан, подчеркнули в ФСБ.

Однако белгородчанка проявила бдительность и добровольно обратилась в территориальное подразделение ФСБ. Благодаря своевременным мерам, планировавшаяся диверсия была предотвращена, а взрывное устройство обезврежено. В настоящее время ведется розыск организаторов террористической атаки и их пособников.

В связи с произошедшим в ФСБ обратили внимание на активное использование украинскими спецслужбами "живых бомб". В частности, в 2025–2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске произошли три резонансных теракта с участием смертников, завербованных через мошеннические кол-центры.

"(Они. – Прим. ред.) до момента гибели полагали, что выполняют задания российских силовиков", – отметили в службе.

Вместе с тем в ведомстве напомнили о том, что сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центробанка, Пенсионного фонда, портала "Госуслуги" и других госструктур России никогда не звонят через мессенджеры МАХ, Telegram, WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и другие. Они также не запрашивают коды из СМС и не привлекают граждан к участию в оперативно-розыскных мероприятиях дистанционно.

"Настоятельно рекомендуем быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам персональную информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов необходимо незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся в правоохранительные органы", – заключили в ФСБ.

Всего с начала 2026 года в России удалось предотвратить 101 преступление террористической направленности, включая 78 терактов. Как уточняли в Федеральной службе безопасности, украинские спецслужбы продолжают активно искать в Сети, соцсетях и популярных мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий против РФ.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика