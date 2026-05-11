Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 08:30

Происшествия

В Москве мужчина помог мошенникам похитить 1,5 млн рублей у пенсионерки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

19-летний житель Подмосковья помог телефонным мошенникам похитить у пенсионерки 1,5 миллиона рублей в столице. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по Северному административному округу Москвы.

По предварительным данным, 97-летней женщине поступил звонок от неизвестного, который представился следователем. Он сообщил ей о необходимости задекларировать сбережения, чтобы избежать ответственности за совершенное от ее имени преступление.

"Следователь" убедил пенсионерку отдать деньги незнакомцу, который придет в ее квартиру на Ленинградском проспекте. В результате правоохранителям удалось задержать злоумышленника в Ясном проезде. Установлено, что он передал похищенное соучастнику.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудник банка в Мытищах похитил у пенсионерки более миллиона рублей. Женщина пришла в финансовое учреждение, представитель которого, завладев конфиденциальными данными потерпевшей, перевел средства с ее счета на свой.

В результате 21-летний москвич был задержан на рабочем месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Мошенники обманули московского пенсионера почти на 300 миллионов рублей

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика