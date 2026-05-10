10 мая, 17:03

Работы по замене систем отопления в рамках капремонта начались в Москве

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства Москвы начали замену систем отопления в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщила пресс-служба КГХ.

Как напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, данные мероприятия проводятся ежегодно сразу после завершения отопительного сезона.

Окончание всех работ намечено до начала следующего сезона для обеспечения готовности жилых домов к холодам. В этом году планируется обновить внутридомовые системы отопления в 725 объектах столицы.

В частности, эксперты заменят изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции и соединительные элементы. Также будут обновлены отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования.

"Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", – заключил Бирюков.

Отключение отопления в связи с достижением необходимых температурных значений в Москве началось 6 мая. Специалистам предстоит перекрыть подачу тепла более чем в 74 тысячах зданий, из которых свыше 34 тысяч – жилые.

Процесс осуществляется поэтапно: сначала идут промышленные и административные объекты, затем – жилые дома, школы и детские сады, а в самом конце – больницы.

