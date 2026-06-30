HR-эксперт Варакин назвал профессии, которые никогда не заменит ИИ

Искусственный интеллект лишил начинающих специалистов вакансий начального уровня, отметили исследователи. К чему готовиться выпускникам вузов в современных условиях рынка труда и какие профессии в безопасности, разбиралась Москва 24.





Передел рынка

Треть зарубежных работодателей рассматривают замещение вакансии начального уровня искусственным интеллектом. К такому выводу пришли авторы доклада из Совета по приему в высшие школы менеджмента (GMAC) по итогам исследования, в котором приняли участие 621 компания из 39 государств.



Сильнее всего от этой тенденции пострадал технологический сектор, примерно 40% работодателей отрасли сообщили аналитикам, что ИИ уже вытесняет младшие позиции.



Несмотря на это, старший вице-президент GMAC Сабрина Уайт в беседе с изданием Fortune призвала поколение Z не избегать ИИ, а учиться работать с ним.





Сабрина Уайт старший вице-президент GMAC Работодатели все чаще используют искусственный интеллект для автоматизации рутинных задач в таких областях, как программирование, обработка данных и обслуживание клиентов, но они продолжают инвестировать в таланты, которые могут применять здравый смысл, решать проблемы и помогать организациям ориентироваться в изменениях.

В то же время исследование международной сети консалтинговых и аудиторских компаний показало, что ИИ не столько уничтожает рабочие места, сколько переопределяет их. Например, в профессиях, тесно связанных с нейросетями, для стартовых позиций в семь раз чаще требуются навыки, которые раньше считались прерогативой опытных сотрудников. Среди них – лидерство и стратегическое мышление.



При этом в компаниях, активно использующих ИИ, производительность труда увеличилась на 163% с 2018 года, а численность персонала растет быстрее, чем в фирмах с меньшим влиянием технологий. Однако доля новичков в штате неуклонно сокращается. Организации предпочитают нанимать тех, кто уже умеет управлять ИИ, принимать взвешенные решения и работать с заинтересованными сторонами, выяснили аналитики.



Меняется и структура ИТ-команд. Например, в ряде компаний в отрасли компьютерных технологий больше не нанимают сисадминов, вместо них ищут инженеров по надежности сайтов, способных работать в связке с ИИ.

Заменит всех?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Однако эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в беседе с Москвой 24 отметил, что российский рынок для молодых специалистов в последнее время в целом никак не изменился. В то же время соискатели теперь должны обладать компетенциями в области использования искусственного интеллекта, чтобы быть конкурентоспособными.



"Истории, что ИИ отбирает работу, не совсем верны. Он выполняет задачи, но человек все равно должен перепроверять и правильно оркестрировать весь процесс. В итоге современным молодым соискателям надо быть специалистами, которые эффективно используют ИИ для решения простейших задач, а на себя берут более сложные", – рассказал эксперт.

Фактически это уже не начинающие сотрудники, а руководители, но не коллектива или отдела, а искусственного интеллекта, который выполняет повседневные рутинные процессы, объяснил Горелкин.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Если сотрудник не способен это сделать, пересматривается его форма работы. Сейчас будет больше внедрений ИИ внутри организаций, каждый будет использовать те инструменты, которые есть в компании, для решения специфических задач.

По словам Горелкина, живой труд все еще дешевле, но ИИ уже оставляет специалисту больше времени на собственное развитие.

"Использовать нейросети везде и повсеместно – дорого, и где логично его применить, тоже решает человек. Это также может быть и условный джун (начинающий специалист в IT-сфере. – Прим. ред.), который выполняет задачи уже среднего уровня с использованием ИИ", – заключил Горелкин.

Кадровый эксперт Илья Варакин в разговоре с Москвой 24 призвал зумеров не бояться новых веяний на рынке труда, а пробовать и наблюдать за трендами.

"Когда там происходят любые изменения, проблемы есть и у новичков, и у работодателей. Компании тоже начинают получать меньше релевантных откликов и чаще выходят на связь со всеми кандидатами", – отметил он.



(язык программирования. – Прим. ред.) в связке с ИИ или готовят промпт-инженеров – специалистов, которые обучают искусственный интеллект и используют его в работе. Рынок этих сотрудников пока только нарастает.

Илья Варакин кадровый эксперт Искусственный интеллект действительно заменяет начальные позиции, но это не означает, что для его настройки не требуются начинающие специалисты. Сейчас появляются программы обучения, где учат работе с Pythonв связке с ИИ или готовят промпт-инженеров – специалистов, которые обучают искусственный интеллект и используют его в работе. Рынок этих сотрудников пока только нарастает.

Специалист обратил внимание, что в постоянно меняющейся обстановке современного мира профессии и навыки также корректируются, однако хорошие надежные руки ценятся всегда.



"Кроме того, много говорят о тенденции, когда компании заменили джунов на ИИ и столкнулись с тем, что это дороже. Могу сказать, что на рынке всегда волны: то приемлемо по цене, то не очень. Сейчас ИИ дешевый, потому что многие компании разрабатывают свои решения, пытаются найти реферальную базу. Однако цель всего этого – пересадить пользователей на подписку: сейчас бесплатно, потом за небольшую плату, через время – дороже", – отметил Варакин.

С учетом этих тенденций не исключено, что живая сила опять станет дешевле для компаний. Практически любой бесплатный ИИ-инструмент в будущем планируют перевести на подписку, чтобы окупить затраты, добавил эксперт.



"Специальностей, которые находятся в безопасности, множество. Во-первых, профессии с узким входом: врачи, юристы, строители – там необходим длительный период обучения и прямой контакт со средой. Врача, например, невозможно заменить искусственным интеллектом", – уточнил он.

Также, по мнению специалиста, в скором времени мир ждет ждет волна роботизации, поэтому специализированные механики будут очень востребованы.



Никогда не умрут и профессии психолога, психотерапевта, врача-консультанта, диетолога. Люди, которые помогают другим, всегда нужны, потому что не хочется, чтобы тебя обслуживал автоматический отклик. Эти специальности будут в цене вне зависимости от развития искусственного интеллекта, резюмировал эксперт.

