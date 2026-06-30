HR-эксперт Варакин назвал профессии, которые никогда не заменит ИИ

Искусственный интеллект лишил начинающих специалистов вакансий начального уровня, отметили исследователи. К чему готовиться выпускникам вузов в современных условиях рынка труда и какие профессии в безопасности, разбиралась Москва 24.
Передел рынка
Треть зарубежных работодателей рассматривают замещение вакансии начального уровня искусственным интеллектом. К такому выводу пришли авторы доклада из Совета по приему в высшие школы менеджмента (GMAC) по итогам исследования, в котором приняли участие 621 компания из 39 государств.
Сильнее всего от этой тенденции пострадал технологический сектор, примерно 40% работодателей отрасли сообщили аналитикам, что ИИ уже вытесняет младшие позиции.
Несмотря на это, старший вице-президент GMAC Сабрина Уайт в беседе с изданием Fortune призвала поколение Z не избегать ИИ, а учиться работать с ним.
В то же время исследование международной сети консалтинговых и аудиторских компаний показало, что ИИ не столько уничтожает рабочие места, сколько переопределяет их. Например, в профессиях, тесно связанных с нейросетями, для стартовых позиций в семь раз чаще требуются навыки, которые раньше считались прерогативой опытных сотрудников. Среди них – лидерство и стратегическое мышление.
При этом в компаниях, активно использующих ИИ, производительность труда увеличилась на 163% с 2018 года, а численность персонала растет быстрее, чем в фирмах с меньшим влиянием технологий. Однако доля новичков в штате неуклонно сокращается. Организации предпочитают нанимать тех, кто уже умеет управлять ИИ, принимать взвешенные решения и работать с заинтересованными сторонами, выяснили аналитики.
Меняется и структура ИТ-команд. Например, в ряде компаний в отрасли компьютерных технологий больше не нанимают сисадминов, вместо них ищут инженеров по надежности сайтов, способных работать в связке с ИИ.
Заменит всех?
Однако эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в беседе с Москвой 24 отметил, что российский рынок для молодых специалистов в последнее время в целом никак не изменился. В то же время соискатели теперь должны обладать компетенциями в области использования искусственного интеллекта, чтобы быть конкурентоспособными.
"Истории, что ИИ отбирает работу, не совсем верны. Он выполняет задачи, но человек все равно должен перепроверять и правильно оркестрировать весь процесс. В итоге современным молодым соискателям надо быть специалистами, которые эффективно используют ИИ для решения простейших задач, а на себя берут более сложные", – рассказал эксперт.
Фактически это уже не начинающие сотрудники, а руководители, но не коллектива или отдела, а искусственного интеллекта, который выполняет повседневные рутинные процессы, объяснил Горелкин.
По словам Горелкина, живой труд все еще дешевле, но ИИ уже оставляет специалисту больше времени на собственное развитие.
"Использовать нейросети везде и повсеместно – дорого, и где логично его применить, тоже решает человек. Это также может быть и условный джун (начинающий специалист в IT-сфере. – Прим. ред.), который выполняет задачи уже среднего уровня с использованием ИИ", – заключил Горелкин.
Кадровый эксперт Илья Варакин в разговоре с Москвой 24 призвал зумеров не бояться новых веяний на рынке труда, а пробовать и наблюдать за трендами.
"Когда там происходят любые изменения, проблемы есть и у новичков, и у работодателей. Компании тоже начинают получать меньше релевантных откликов и чаще выходят на связь со всеми кандидатами", – отметил он.
Специалист обратил внимание, что в постоянно меняющейся обстановке современного мира профессии и навыки также корректируются, однако хорошие надежные руки ценятся всегда.
"Кроме того, много говорят о тенденции, когда компании заменили джунов на ИИ и столкнулись с тем, что это дороже. Могу сказать, что на рынке всегда волны: то приемлемо по цене, то не очень. Сейчас ИИ дешевый, потому что многие компании разрабатывают свои решения, пытаются найти реферальную базу. Однако цель всего этого – пересадить пользователей на подписку: сейчас бесплатно, потом за небольшую плату, через время – дороже", – отметил Варакин.
С учетом этих тенденций не исключено, что живая сила опять станет дешевле для компаний. Практически любой бесплатный ИИ-инструмент в будущем планируют перевести на подписку, чтобы окупить затраты, добавил эксперт.
"Специальностей, которые находятся в безопасности, множество. Во-первых, профессии с узким входом: врачи, юристы, строители – там необходим длительный период обучения и прямой контакт со средой. Врача, например, невозможно заменить искусственным интеллектом", – уточнил он.
Также, по мнению специалиста, в скором времени мир ждет ждет волна роботизации, поэтому специализированные механики будут очень востребованы.
Никогда не умрут и профессии психолога, психотерапевта, врача-консультанта, диетолога. Люди, которые помогают другим, всегда нужны, потому что не хочется, чтобы тебя обслуживал автоматический отклик. Эти специальности будут в цене вне зависимости от развития искусственного интеллекта, резюмировал эксперт.