В Москве пройдет студенческий конкурс социальной рекламы "Твой взгляд"

Фото: Арнольд Вебер

Конкурс социальной рекламы "Твой взгляд" для художников, дизайнеров, иллюстраторов пройдет в Москве с 10 сентября по 30 ноября. К участию приглашены студенты более 30 столичных вузов, обучающихся по творческим направлениям.

В этом году темами конкурса станут "Город и ты" и "Соцсети: быть, а не казаться". Кроме того, участники могут предложить свою собственную тему. Все претенденты на победу должны придумать и представить на суд жюри визуальный шаблон в формате социальной рекламы на наружных носителях.

Победители конкурса, которых определят в декабре 2021 года, получат денежный приз, а лучшие работы будут размещены на городских билбордах. Общий призовой фонд – 750 тысяч рублей. Помимо этого, участников ждут спецпризы от партнеров: стажировка в одной из компаний BBDO Group, креативного агентства Setters, а также номинация от MOSNOW.

Конкурс "Твой взгляд" проводится в Москве уже во второй раз. В 2018 году его инициатором выступил Фонд поддержки современного искусства "Винзавод". А первый сезон прошел в 2019 году при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.