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Общество

26 сентября, 20:46

Российская сборная заняла первое место на чемпионате EuroSkills 2021

общество

Фото: worldskills.ru

Российская команда одержала победу на чемпионате профессионального мастерства EuroSkills 2021, итоги которого подвели в Австрии. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Национальная сборная WorldSkills Russia заняла 1-е место по результатам общекомандного – медального и балльного зачетов, таким образом подтвердив свое лидерство на международной арене в новых условиях в рамках первого очного первенства после пандемии. Второе место заняла Австрия", – уточняется в сообщении.

С победой россиян поздравила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что представители страны вновь стали самыми сильными профессионалами в Европе.

"Очередная безусловная победа в чемпионате над командами европейских стран вновь доказывает эффективность масштабирования опыта и практик WorldSkills в нашей стране", – отметила Голикова.

Российская сборная завоевала 13 золотых медалей по основным соревновательным компетенциям. Также отечественная команда получила шесть серебряных, восемь бронзовых медалей и пять медальонов за профессионализм.

EuroSkills Graz 2021 проходил в Австрии с 22 по 26 сентября. В рамках первенства конкурсанты выступили в 38 основных и 10 презентационных компетенциях.

В сообщении секретариата Голиковой уточняется, что в 2023 году Россия впервые примет у себя европейский чемпионат.

Ранее сообщалось, что сварщик Мосгаза Александр Тихонов стал двукратным чемпионом мира по газовой сварке в конкурсе Arc Cup International Welding Competition ("Кубок дуги"). На его счету это уже вторая золотая медаль. Первую победу сварщик одержал в Шанхае два года назад.

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