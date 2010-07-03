Чемпионат "Московские мастера" начался в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытый чемпионат профессионального мастерства "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia проходит в столице, сообщает портал мэра и правительства города.

На 35 площадках за звание лучших будут бороться молодые профессионалы в области промышленности, строительства, информационных технологий, обслуживания транспорта, дизайна, сферы услуг и образования. В этом году в чемпионате Москвы участвуют более 10 тысяч человек.

Среди участников основной возрастной категории (от 16 до 22 лет) состязания проходят по 102 компетенциям. Юниоры (от 14 до 16 лет) соревнуются в 69 компетенциях.

Лучшие смогут попасть в состав сборной команды Москвы и представлять столицу на всероссийских соревнованиях, а также войти в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и защищать честь страны на европейских и мировых чемпионатах WorldSkills Competition. По итогам состязаний сотни столичных конкурсантов получают предложения трудоустройства и престижную высокооплачиваемую работу по специальности.

Деловая программа чемпионата включает свыше 300 тематических сессий. На них будут обсуждаться профессиональное образование и подготовка высококвалифицированных специалистов. Все три дня зрителей ожидаются мастер-классы, на них нужно будет зарегистрироваться.

В августе Сергей Собянин поднял выплаты победителям финала национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" и их тренерам, а также триумфаторам финала национального чемпионата "Навыки мудрых" из состава столичной сборной. Единовременную выплату золотым медалистам предлагается увеличить до 500 тысяч рублей, а за "серебро" и "бронзу" установить суммы в 300 и 200 тысяч рублей соответственно.