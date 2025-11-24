Форма поиска по сайту

24 ноября, 14:45

Город

ВЦИОМ: световой облик Москвы стал частью ее культурного кода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Световой облик Москвы стал частью ее культурного кода. 90% жителей столицы довольны текущим состоянием городской подсветки, сообщает аналитический центр ВЦИОМ.

Отмечается, что освещение города прямо влияет на его восприятие и атмосферу. У жителей Москвы архитектурная подсветка зданий, мостов и площадей вызывает в большей степени положительные эмоции. Они отмечают ее современность, технологичность, оригинальность и разнообразие. Опрошенные также назвали ее превосходной, яркой и красочной.

В частности, 68% москвичей признались, что замечают тематическую подсветку к праздникам, а 81% горожан воспринимают ее позитивно.

48% респондентов заявили, что им было бы интересно посетить бесплатную очную экскурсию, посвященную деятельности комплекса городского хозяйства в системе освещения столицы. Также свыше четверти жителей Москвы (29%) проявили интерес к онлайн-формату подобной экскурсии.

Ранее стало известно, что 92% туристов выразили позитивное отношение к новогоднему украшению столицы. Прежде всего гостям города нравится яркое оформление улиц. Усиливают эффект различные световые конструкции и архитектурная подсветка зданий. Граждане расценивают новогодние украшения города как один из главных образов зимней столицы.

