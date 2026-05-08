Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 10:07

Транспорт

Москва выставила на торги более 80 машино-мест в Останкинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские власти выставили на торги 82 машино-места в Останкинском районе. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Столица регулярно предоставляет автомобилистам и предпринимателям возможность приобрести машино-места на подземных стоянках и в многоуровневых паркингах", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Площадь выставленных на аукционы парковочных мест составляет 13,3–14 квадратных метров. Все они находятся в подземном паркинге жилого дома по адресу улица Годовикова, дом 11а.

Выбрать удобный вариант можно на инвестиционном портале Москвы. По словам Пуртова, все этапы сделки с городом проходят онлайн, что очень удобно для жителей.

Заявки принимаются до 22 мая, а сами аукционы состоятся 29 мая. Участники должны быть зарегистрированными на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалификационную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги 80 машино-мест в подземных паркингах жилых домов в Косино-Ухтомском районе. Их площадь составляет от 13,3 до 19,2 квадратного метра. Они находятся в домах 4 и 8 по улице Черное Озеро.

"Торги Москвы": машино-места от города

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика