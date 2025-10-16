Причиной гибели батискафа "Титан" названы ошибки при проектировании

Фото: ТАСС/AP/Paul Daly

Причиной крушения батискафа "Титан", следовавшего к месту затопления "Титаника", стали ошибки в инженерных расчетах. Это следует из отчета Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), опубликованного Associated Press, сообщает RT.

Согласно документу, корпус подводного аппарата, изготовленный из углеволоконного композита, содержал "множество аномалий" и не отвечал требованиям прочности. Компания OceanGate не провела необходимые испытания и не имела точных данных о реальных характеристиках конструкции.

NTSB поручил Береговой охране создать экспертную группу для разработки новых стандартов безопасности для частных глубоководных аппаратов.

Батискаф "Титан" должен был опуститься к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" 18 июня 2023 года. Однако на следующий день судно перестало выходить на связь.

Позднее на глубине 3,6 километра Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа. Его корпус был разрушен под давлением.

На борту батискафа находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и француз Поль-Анри Наржеоле. Все они погибли.