Анонимный миллиардер объявил о желании погрузиться к обломкам "Титаника"

СМИ сообщают, что анонимный миллиардер тайно готовится к погружению к обломкам "Титаника", которое обойдется ему в 10 миллионов долларов. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

После того как в 2023 году частный глубоководный аппарат "Титан" с пятью пассажирами на борту затонул во время спуска к месту крушения легендарного лайнера, все подобные экспедиции попали под запрет. Формально это не так, но фактически точка в Атлантическом океане с координатами 41°43’57" северной широты и 49°56’49" западной долготы закрыта для судоходства, в том числе подводного. И тем не менее "Титаник", разорванный пополам и лежащий на глубине чуть меньше 4 километров, по-прежнему привлекает эксцентричных миллиардеров, ищущих острых ощущений. Почему именно их? Потому что подобные экспедиции стоят очень, очень дорого.

Патрик Лейхи, генеральный директор компании, которая занимается созданием коммерческих подводных аппаратов, на днях заявил, что некий неназванный предприниматель готов профинансировать постройку нового батискафа, чтобы совершить на нем рейс к последнему пристанищу "Титаника".

Предполагается, что этим аппаратом станет двухместный Triton Explorer, экипаж которого будет располагаться в сверхпрочном акриловом "пузыре" – в отличие от злополучного "Титана" от Oceangate, корпус которого был построен из стекловолокна. Конечно, на погибшего Стоктона Раша, гендиректора Oceangate, сегодня буквально вешают всех собак, но, судя по всему, он действительно был виноват в катастрофе. Если изучить данные СМИ, то Стоктон экономил на материалах, не слушал собственных инженеров, увольнял сотрудников, критиковавших его идеи – и результатом стала катастрофа.

Понятно, что такая трагедия сильно подорвала авторитет частных компаний, строящих субмарины. Они стремительно теряют клиентов, справедливо опасающихся за собственную жизнь. Поэтому Triton Submarines, как и многие другие, стремится восстановить репутацию. Особенность этого бизнеса в том, что компания не может просто строить батискафы и ждать, когда кто-нибудь захочет купить билет. Каждый такой аппарат строится под заказ, и на это уходит очень много времени – та же вышеупомянутая компания выпускает всего одну-две субмарины в год. И поскольку существование компании полностью зависит от частных инвесторов, руководству нужно как можно скорее убедить этих людей в полной безопасности подводных путешествий. А сделать это можно только с помощью удачного погружения, и место гибели "Титаника" как нельзя лучше подходит для этого.

Фото: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Интересно, что во всей этой истории косвенно замешан американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон. Во-первых, именно он сделал "Титаник" иконой. После гибели лайнера в 1912 году об этом событии достаточно быстро забыли. Спустя несколько десятилетий были написаны книги и даже снято несколько фильмов об этой катастрофе, но ни один из них не стал таким заметным событием в киноискусстве. "Титаник" Кэмерона был киношедевром и смог возродить интерес к событиям почти столетней давности. Можно утверждать, что без этого фильма не было бы и никаких частных экспедиций на опасную глубину (кстати, похожая история произошла с динозаврами: интерес к ним вспыхнул с небывалой силой после выхода в прокат фильма "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга).

Но есть и второй аспект. Дело в том, что Джеймс Кэмерон является одним из инвесторов той самой компании, объявившей о скором спуске в глубины Атлантики некого анонимного миллиардера. Если этот рейс будет удачным и какое-нибудь очень известное лицо опубликует первые в мире селфи на фоне обломков "Титаника", это, несомненно, поможет загладить в памяти человечества трагическую гибель стеклопластикового "Титана".

Хотя...