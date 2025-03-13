Блогер Водонаева призналась, что набрала два килограмма за два месяца

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Alena Vodonaeva

Телеведущая, блогер Алена Водонаева набрала два килограмма за два месяца. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на ее соцсети.

Блогер рассказала, что набрала вес из-за диеты, связанной со сложным лечением зубов. Поэтому она пока не может есть мясо и другую твердую пищу – ей приходится употреблять все то, что не надо жевать: творог, пюре и крем-супы. Водонаева добавила, что "дико" скучает по мясу.

"Ужасно чувствую себя от молочных продуктов (сырники, запеканки и пр.). То, что не позволяла себе с августа 2023 года, – легально позволяю пока. Вкусно, конечно, но какой же это ненужный мусор для организма", – посетовала телеведущая.

На лечение зубов, по ее словам, ушло три года. Водонаева планировала добиться идеального веса к весне, но сложное лечение внесло свои коррективы.

Ранее телеведущая, блогер Виктория Боня пожаловалась на целлюлит на ногах. По ее словам, она уже со всех сторон подошла к проблеме и будет вести "ожесточенную" борьбу с лишним весом. В частности, периодически блогер устраивает "экстремальное похудение", когда в течение пяти дней почти ничего не ест.

