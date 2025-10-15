Китаянка вышла из комы и рассказала, что ее избил бойфренд, который оплатил лечение

Фото: 123RF/pixora

Китаянка по имени Линь Инин пришла в себя после комы и рассказала, что до потери сознания ее избил бойфренд, который потратил на лечение девушки 28 тысяч долларов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Лю Фэнхэ, с которым она познакомилась в интернете, позвонил ее отцу и сообщил, что девушка ударилась головой, упав в магазине.

Врачи диагностировали у Линь тяжелую черепно-мозговую травму, а затем она впала в кому. Лю оплатил лечение и на протяжении двух месяцев ухаживал за возлюбленной в больнице. В СМИ его даже назвали "самым преданным бойфрендом".

Однако пришедшая в сознание девушка вспомнила, что травму головы она получила из-за того, что молодой человек сильно ударил ее скалкой. Перед этим она случайно испортила несколько подносов с хлебом в их пекарне.

"Я помню, как падала, как из ушей шла кровь, и я теряла сознание", – рассказала она.

После того как правда вскрылась, мужчина был арестован. Его приговорили к трем годам тюремного заключения с пятилетним испытательным сроком. Также он должен выплатить семье пострадавшей 35 тысяч долларов.

