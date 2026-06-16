Осужденный пасынок кронпринца Норвегии обязан выплатить компенсацию пострадавшим женщинам

Пасынок кронпринца Норвегии признан виновным по делу о сексуальных преступлениях и получил 4 года тюрьмы. Подробности – в материале Москвы 24.

Четыре года вместо семи

Фото: legion-media.com/Stella Pictures/ABACA/IPA/Sipa USA/Gulliksrud Marius

Суд Осло вынес приговор 29-летнему пасынку кронпринца Норвегии Мариусу Борг Хейби по делу о сексуальных преступлениях. Он был признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и в ряде других преступлений, включая жестокое обращение, и получил 4 года тюрьмы. Кроме того, он должен выплатить компенсацию нескольким пострадавшим в размере 640 тысяч норвежских крон (более 4,8 миллиона рублей).

В качестве доказательств по одному из эпизодов были использованы видеозаписи, сделанные самим Хейби. При этом Мариус отрицал все сексуальные преступления, но признал вину в более мелких нарушениях.

В свою очередь, прокуроры требовали приговорить его к 7 годам и 7 месяцам тюремного заключения, а защита просила назначить менее суровое наказание – 18 месяцев. Уточняется, что Хейби имеет право обжаловать приговор.

Мариус – старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Она вышла замуж за наследного принца Хокона в 2001-м, когда Хейби было 4 года. Он не обладает королевскими или дворянскими титулами, не имеет официальных обязанностей и не претендует на престол.

В браке у Метте-Марит и кронпринца Хокона родились двое общих детей: принцесса Ингрид Александра в 2004-м и принц Сверре Магнус в 2005-м.

Скандальное семейство

Фото: legion-media.com/Julia Wäschenbach

Имя сына норвежской кронпринцессы начало фигурировать в криминальных сводках с 2024 года: тогда его несколько раз задерживали по обвинениям в разных правонарушениях, в том числе в совершении нападения на свою девушку.

Постепенно дело против Мариуса пополнялось новыми эпизодами. В частности, в феврале 2026-го его арестовали по подозрениям в причинении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запрета на приближение. Помимо этого, сообщалось, что всего против него было выдвинуто 38 обвинений.

Самыми серьезными из них были обвинения в изнасилованиях, совершенных с 2018 по 2024 год. По данным СМИ, эпизоды касались сексуальных действий в отношении спящих и недееспособных женщин.

При этом мать Мариуса, кронпринцесса Метте-Марит, тоже оказалась втянута в скандал. Ее имя фигурировало в новых файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации в 2019-м. Метте-Марит не скрывала знакомства со скандальным бизнесменом, однако после публикации новых документов СМИ предположили, что их отношения были более тесными, чем норвежская королевская семья пыталась представить публике ранее.

Кронпринцесса принесла официальные извинения королю и королеве Норвегии за ситуацию, в которую поставила монаршую семью. В марте Метте-Марит дала интервью, в котором рассказала, что Эпштейн манипулировал ею.

На фоне скандалов у кронпринцессы обострились проблемы со здоровьем. Ранее ей диагностировали хронический фиброз легких, а в начале июня появилась информация, что Метте-Марит внесена в список ожидания на пересадку легких.