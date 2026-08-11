Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 19:19

Истории
Главная / Истории /

Гериатр Новоселов назвал риски тренда "старость у океана" для пожилых

"Старость у океана": почему россияне отправляют пенсионеров жить в Азию

"Старость у океана" – новый тренд соцсетей среди людей в возрасте, которые отправляются жить в страны Азии. Насколько такой отдых полезен для пенсионеров и во сколько он может обойтись, разбиралась Москва 24.

Доступно пожилым?

Фото: 123RF.com/vadymvdrobot

В Сети набирает популярность тренд на "старость у океана": молодые родственники, зачастую внуки, отправляют бабушек и дедушек жить в Азию.

В одном из таких роликов внук угощает свою 81-летнюю бабушку блюдом том-ям в Таиланде. Женщина призналась, что не пробовала его никогда, но первое впечатление было максимально положительным.

Временный переезд в другие страны оказывается не таким сложным с организационной точки зрения, как может показаться. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что в зависимости от страны срок безвизового пребывания в Азии может составлять от 30 до 90 дней, а в некоторых других государствах разрешено находиться и дольше – несколько месяцев или даже год. 

"Еще один важный момент касается жилья: при долгосрочной поездке, особенно на зимовку (от 3 месяцев и более), лучше снимать не гостиницу, а арендовать квартиру или дом, что обойдется дешевле", – отметил эксперт.

По его словам, для поездок на год и более обычно рассматривают долгосрочный съем жилья или вовсе покупают недвижимость. В Юго-Восточной Азии цены вполне доступны, и приобретение жилплощади может оказаться выгодным вложением, особенно если в дальнейшем планируется сдавать объект.

Если говорить об аренде, в некоторых азиатских странах она обходится дешевле, чем в Москве, и, если сдавать свою квартиру в столице, этих средств может хватить и на съем жилья, и на питание, и на другие расходы за рубежом. Отдельно важно учитывать перелет туда и обратно, который стоит в среднем от 60 до 100 тысяч рублей, привел цифры Горин.

Стоит понимать: это не туристическая поездка, а полноценное проживание с помесячной арендой, поэтому бюджет жизни за границей может быть самым разным. Например, недвижимость, которая в Москве стоит около 20 миллионов рублей, в странах Юго-Восточной Азии получится приобрести за 6–8 миллионов. Аренда также значительно дешевле – можно найти как скромную студию, так и просторные апартаменты, виллу или дом с бассейном.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

Эксперт добавил, что при выборе страны важно учитывать не только стоимость жизни, но и климатические особенности. В Азии часто жарко и влажно, поэтому перед поездкой стоит проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания или аллергии. Также Горин посоветовал обращать внимание на инфраструктуру, транспортную доступность, близость к морю и качество медицинских услуг.

"Необходимо оформить медицинскую страховку, причем сделать это придется до выезда, особенно пожилым. Для них стоимость выше из-за возрастного коэффициента", – отметил эксперт.

Кроме того, если планируется находиться в стране долго, можно оформить временный вид на жительство. Однако он не дает права на работу: трудоустройство без рабочей визы запрещено, предупредил Горин.

"Также стоит помнить о других последствиях: если вы находитесь в государстве более 183 дней (в зависимости от страны), то становитесь ее налоговым резидентом и обязаны платить имущественные налоги, особенно при покупке недвижимости. Но не все поездки такие долгие: многие уезжают всего на 1 месяц или 3, например, летом – бабушки и дедушки часто вывозят внуков в Турцию или Египет, пока родители работают", – отметил эксперт.

Таким образом, если страна безвизовая, собирать дополнительные документы не нужно. На сегодняшний день самыми популярными остаются Таиланд, Китай, Индонезия, Малайзия, а также государства Ближнего Востока, указал Горин.

Риски для здоровья

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Говоря о переезде в Азию, в частности в Таиланд, врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов отметил, что это место с благоприятным морским влажным климатом, полезным для здоровья. Также здесь хорошие питание и атмосфера в целом.

"Однако, чтобы переехать, главным образом важно уметь переносить дальние перелеты. В пути из Москвы придется провести 9 часов, что само по себе является серьезным стрессом. В самолете человек может не получать достаточного уровня кислорода: обычно его содержание чуть ниже привычного", – предупредил эксперт в разговоре с Москвой 24. 

Он добавил, что если самолет загружен полностью или не работает какая-то система кондиционирования, то могут возникнуть проблемы с самочувствием.

Более того, если у человека сердечно-сосудистые заболевания, лететь далеко не стоит. Организм уже привык к своему климату, а любые изменения температуры, влажности, давления, питания и воды – это нагрузка на систему метаболической адаптации. С возрастом она ухудшается, человек становится более метеозависимым, хуже переносит изменения и медленнее восстанавливается. А если еще выпить алкоголь перед полетом, возрастет риск инфарктов, инсультов и тромбоэмболий.
Валерий Новоселов
врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова

При этом сказать, сколько времени нужно пожилому для акклиматизации в Азии, нельзя, так как все индивидуально. 

"По моему опыту, процесс занимает 2–3 дня, в случае с обратным перелетом – то же самое. Но важно учитывать, что с возрастом человек становится более метео- и кислородозависимым, плохо переносит гипоксию, хуже спит. Все адаптационные механизмы работают не так хорошо", – рассказал Новоселов.

Не менее важно помнить о социализации, которая особенно нужна пожилым. Человеку необходимо общение, в противном случае возникнут проблемы с адаптацией и будет больше желания вернуться обратно, подчеркнул гериатр.

"Зарядка" для мозга

Фото: 123RF.com/aletia

В целом тренд на "старость у океана" выглядит как хорошая история, потому что многие любят путешествовать. А если поездки родителей происходят вместе с детьми, можно сделать вывод, что у родных хорошие отношения друг с другом. Это тоже позитивно отражается на состоянии пожилых, рассказал Москве 24 психиатр и психолог Владимир Крупин.

"Кроме того, такие путешествия улучшают мыслительные процессы, поскольку к новому приходится адаптироваться. В этот момент организм впадает в некий здоровый стресс: новая валюта, условия, иностранный язык, другие правила",– отметил эксперт. 

Например, когда у людей только начинается деменция, важно делать "зарядку": добавлять новые способы деятельности в привычную жизнь. В том числе чистить зубы другой рукой, танцевать, учить новые движения, делать то, что непривычно. А в новой стране непривычно все вокруг, и это способствует очень хорошей нейронной нагрузке.
Владимир Крупин
психиатр и психолог

Таким образом, с точки зрения психоэмоциональной нагрузки временный переезд к океану – одно из самых хороших вложений, которое человек может сделать. Поездки в целом не запрещены даже при ментальных расстройствах, но предварительно нужно получить разрешение лечащего врача, заключил Крупин.

Читайте также


Старкина Маргарита

туризмистории

Главное

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика