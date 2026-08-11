Гериатр Новоселов назвал риски тренда "старость у океана" для пожилых

"Старость у океана" – новый тренд соцсетей среди людей в возрасте, которые отправляются жить в страны Азии. Насколько такой отдых полезен для пенсионеров и во сколько он может обойтись, разбиралась Москва 24.

Доступно пожилым?

В Сети набирает популярность тренд на "старость у океана": молодые родственники, зачастую внуки, отправляют бабушек и дедушек жить в Азию.

В одном из таких роликов внук угощает свою 81-летнюю бабушку блюдом том-ям в Таиланде. Женщина призналась, что не пробовала его никогда, но первое впечатление было максимально положительным.

Временный переезд в другие страны оказывается не таким сложным с организационной точки зрения, как может показаться. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что в зависимости от страны срок безвизового пребывания в Азии может составлять от 30 до 90 дней, а в некоторых других государствах разрешено находиться и дольше – несколько месяцев или даже год.

"Еще один важный момент касается жилья: при долгосрочной поездке, особенно на зимовку (от 3 месяцев и более), лучше снимать не гостиницу, а арендовать квартиру или дом, что обойдется дешевле", – отметил эксперт.

По его словам, для поездок на год и более обычно рассматривают долгосрочный съем жилья или вовсе покупают недвижимость. В Юго-Восточной Азии цены вполне доступны, и приобретение жилплощади может оказаться выгодным вложением, особенно если в дальнейшем планируется сдавать объект.

Если говорить об аренде, в некоторых азиатских странах она обходится дешевле, чем в Москве, и, если сдавать свою квартиру в столице, этих средств может хватить и на съем жилья, и на питание, и на другие расходы за рубежом. Отдельно важно учитывать перелет туда и обратно, который стоит в среднем от 60 до 100 тысяч рублей, привел цифры Горин.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Стоит понимать: это не туристическая поездка, а полноценное проживание с помесячной арендой, поэтому бюджет жизни за границей может быть самым разным. Например, недвижимость, которая в Москве стоит около 20 миллионов рублей, в странах Юго-Восточной Азии получится приобрести за 6–8 миллионов. Аренда также значительно дешевле – можно найти как скромную студию, так и просторные апартаменты, виллу или дом с бассейном.

Эксперт добавил, что при выборе страны важно учитывать не только стоимость жизни, но и климатические особенности. В Азии часто жарко и влажно, поэтому перед поездкой стоит проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания или аллергии. Также Горин посоветовал обращать внимание на инфраструктуру, транспортную доступность, близость к морю и качество медицинских услуг.

"Необходимо оформить медицинскую страховку, причем сделать это придется до выезда, особенно пожилым. Для них стоимость выше из-за возрастного коэффициента", – отметил эксперт.

Кроме того, если планируется находиться в стране долго, можно оформить временный вид на жительство. Однако он не дает права на работу: трудоустройство без рабочей визы запрещено, предупредил Горин.

"Также стоит помнить о других последствиях: если вы находитесь в государстве более 183 дней (в зависимости от страны), то становитесь ее налоговым резидентом и обязаны платить имущественные налоги, особенно при покупке недвижимости. Но не все поездки такие долгие: многие уезжают всего на 1 месяц или 3, например, летом – бабушки и дедушки часто вывозят внуков в Турцию или Египет, пока родители работают", – отметил эксперт.

Таким образом, если страна безвизовая, собирать дополнительные документы не нужно. На сегодняшний день самыми популярными остаются Таиланд, Китай, Индонезия, Малайзия, а также государства Ближнего Востока, указал Горин.

Риски для здоровья

Говоря о переезде в Азию, в частности в Таиланд, врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов отметил, что это место с благоприятным морским влажным климатом, полезным для здоровья. Также здесь хорошие питание и атмосфера в целом.

"Однако, чтобы переехать, главным образом важно уметь переносить дальние перелеты. В пути из Москвы придется провести 9 часов, что само по себе является серьезным стрессом. В самолете человек может не получать достаточного уровня кислорода: обычно его содержание чуть ниже привычного", – предупредил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Он добавил, что если самолет загружен полностью или не работает какая-то система кондиционирования, то могут возникнуть проблемы с самочувствием.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Более того, если у человека сердечно-сосудистые заболевания, лететь далеко не стоит. Организм уже привык к своему климату, а любые изменения температуры, влажности, давления, питания и воды – это нагрузка на систему метаболической адаптации. С возрастом она ухудшается, человек становится более метеозависимым, хуже переносит изменения и медленнее восстанавливается. А если еще выпить алкоголь перед полетом, возрастет риск инфарктов, инсультов и тромбоэмболий.

При этом сказать, сколько времени нужно пожилому для акклиматизации в Азии, нельзя, так как все индивидуально.

"По моему опыту, процесс занимает 2–3 дня, в случае с обратным перелетом – то же самое. Но важно учитывать, что с возрастом человек становится более метео- и кислородозависимым, плохо переносит гипоксию, хуже спит. Все адаптационные механизмы работают не так хорошо", – рассказал Новоселов.

Не менее важно помнить о социализации, которая особенно нужна пожилым. Человеку необходимо общение, в противном случае возникнут проблемы с адаптацией и будет больше желания вернуться обратно, подчеркнул гериатр.

"Зарядка" для мозга

В целом тренд на "старость у океана" выглядит как хорошая история, потому что многие любят путешествовать. А если поездки родителей происходят вместе с детьми, можно сделать вывод, что у родных хорошие отношения друг с другом. Это тоже позитивно отражается на состоянии пожилых, рассказал Москве 24 психиатр и психолог Владимир Крупин.

"Кроме того, такие путешествия улучшают мыслительные процессы, поскольку к новому приходится адаптироваться. В этот момент организм впадает в некий здоровый стресс: новая валюта, условия, иностранный язык, другие правила",– отметил эксперт.





Владимир Крупин психиатр и психолог Например, когда у людей только начинается деменция, важно делать "зарядку": добавлять новые способы деятельности в привычную жизнь. В том числе чистить зубы другой рукой, танцевать, учить новые движения, делать то, что непривычно. А в новой стране непривычно все вокруг, и это способствует очень хорошей нейронной нагрузке.

Таким образом, с точки зрения психоэмоциональной нагрузки временный переезд к океану – одно из самых хороших вложений, которое человек может сделать. Поездки в целом не запрещены даже при ментальных расстройствах, но предварительно нужно получить разрешение лечащего врача, заключил Крупин.

