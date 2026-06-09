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09 июня, 14:03

Происшествия

Уголовное дело завели после удержания мужчины в реабилитационном центре в Луховицах

Фото: телеграм-канал Mash

Следователи открыли уголовное дело после сообщений о том, что в реабилитационном центре в Луховицах силой удерживали мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Московской области в мессенджере MAX.

"Возбуждено уголовное дело по информации СМИ по факту оказания в реабилитационном центре услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконного лишения свободы постояльца", – сказано в сообщении.

По данным Mash, речь идет о рехабе "Мост надежды". Работники центра незаконно удержали мужчину по имени Юрий, заставив подписать документы о добровольном нахождении там. В итоге он смог сбежать.

Юрий рассказал, что попал туда в сентябре 2025 года. Чтобы доставить его туда, ему сначала сделали укол с седативным препаратом.

Он пожаловался, что администрация учреждения забрала у него лекарства, которые назначили врачи. Юрий из-за этого впал в депрессию, она вылилась в итоге в приступы аутоагрессии. Сотрудники реабилитации, по его словам, надевали на него боксерские перчатки.

Криминалисты и следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Правоохранители проводят обыски в учреждении, также продолжаются допросы. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил создать в России реестр добросовестных центров для лечения алкогольной и наркотической зависимости. По его мнению, также можно будет сделать сайт с данными о центрах, где людям с зависимостью оказывается реальная помощь.

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