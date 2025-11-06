Чешская модель Натали Пушкинова стала новой "Мисс Земля"

Фото: AP Photo/Aaron Favila

Модель из Чехии Натали Пушкинова победила в конкурсе "Мисс Земля 2025 года". Соревнование прошло на Филиппинах, в нем участвовали 80 девушек из разных стран, сообщает издание ABS-CBN.

Победительницу короновали в столице Филиппин Маниле в среду, 5 ноября. Отмечается, что в список "Топ-12" красивых девушек вошла участница из России Елизавета Гурьянова, однако ей не удалось пройти дальше по конкурсу.

Ранее сообщалось, что победительница конкурса "Мисс Россия – 2025" Анастасия Венза представит страну на 74-м международном конкурсе "Мисс Вселенная" в Таиланде в платье, вдохновленном древнерусской архитектурой.

Образ для шоу национальных костюмов, которое традиционно проходит в рамках конкурса, создал для Вензы дизайнер Игорь Чапурин. В нем она выйдет на сцену 19 ноября.