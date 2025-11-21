Конкурс "Мисс Вселенная – 2025" выиграла участница из Мексики

Фото: ТАСС/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Победительницей финала 74-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Результаты объявил ведущий мероприятия во время прямой трансляции.

Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх, а третье – участница из Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.

Россию представляла Анастасия Венза. Она приняла участие в конкурсе в числе 30 финалисток.

Ранее завершился конкурс "Мисс Земля", в котором участвовали 80 девушек из разных стран. Его победительницей стала чешская модель Натали Пушкинова. В топ-12 также вошла россиянка Елизавета Гурьянова, однако она не смогла пройти дальше.