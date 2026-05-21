21 мая, 10:26

Авиация РФ проводит тренировку с ракетами "Кинжал" на учениях ядерных сил

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы ВС РФ проводят тренировку с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в рамках масштабных учений ядерных сил, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что летчики отработали снаряжение "Кинжалов" специальными боевыми частями и выполнили тренировочные вылеты.

Кроме того, маневры с приведением ракет в боевую готовность и их подготовкой к пускам выполнили воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов.

В министерстве отметили, что мобильные ракетные комплексы стратегического назначения были выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Также маневры провели подводные лодки с баллистическими ракетами.

Ранее Минобороны РФ объявило о проведении учений по подготовке к применению ядерных сил. В мероприятиях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа. Всего планировалось задействовать свыше 64 тысяч военных и 7,8 тысячи единиц техники.

В рамках учений российские военные в Белоруссии отработали приведение частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. Была задействована авиация.

